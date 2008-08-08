Саакашвілі: Росія почала війну, отже це стосується Америки

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Росія почала війну проти його країни.

Як передає Рейтер, грузинський президент в інтерв`ю американському телеканалу CNN також заявив, що в інтересах США надати допомогу Грузії в цій ситуації.

"Росія почала війну з нами на нашій власній території", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

"Це вже стосується не лише Грузії. Це стосується Америки, її цінностей. Ми є волелюбною нацією, на яку тільки що вчинено напад", - додав Президент Грузії.