Партія регіонів відреагувала на конфлікт у Південній Осетії

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає за необхідне винести на розгляд Верховної Ради питання компетенції Міністерства зовнішніх справ України у випадку різкого погіршення міжнародної безпеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Також, за словами Г.ГЕРМАН, є очевидною необхідність створення парламентської тимчасової слідчої комісії щодо постачання українських озброєнь у так звані „гарячі точки”.

Як сказала Г.ГЕРМАН, заява українського Міністерства закордонних справ щодо ситуації у Південній Осетії засвідчила, що Верховна Рада як вищий законодавчий орган країни по суті виключена з процесу формування зовнішньої політики держави. “Навіть Рада безпеки ООН не змогла протягом дня 8 серпня визначити свою позицію стосовно дій Грузії та Російської Федерації, а українське зовнішньополітичне відомство вже закликало Москву вивести свої війська з зони конфлікту”, - додала депутат.

На її думку, реакція Росії на цю заяву може означати лише те, що, дбаючи про інтереси третіх держав, діюча українська влада не дуже переймається власними. Як результат, грузинсько-південно-осетинський конфлікт погіршив і без того погані відносини на лінії Київ – Москва, вважає Г.ГЕРМАН.

За її словами, “депутати, звичайно, усвідомлюють загрози, які це погіршення несе національним інтересам країни, однак з їх думкою ніхто не рахується”.

Г.ГЕРМАН також висловила думку, що перебіг подій в зоні грузинсько-південно-осетинського конфлікту з його численними жертвами і загрозою переростання у повномасштабну грузино-російську війну доводить також доцільність збереження позаблокового статусу України. “Політика нейтралітету та невтручання – гарантія того, що українці не будуть гинути в окопах, влаштованих їм безвідповідальними політиками”, - заявила вона.

Як повідомлялося, 8 серпня Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву із закликом до Російської Федерації вивести війська з території Грузії.

“В Україні з тривогою сприймають повідомлення про перехід конфлікту в Південній Осетії (Грузія) в нову фазу із залученням військового потенціалу третьої сторони, - наголошується в документі. - На жаль, інформація, що надходить з місця подій, свідчить, що Російська Федерація, яка довго виконувала роль посередника у врегулюванні, поступово стає безпосереднім учасником конфлікту. МЗС України вважає, що такий розвиток подій може ще більше загострити ситуацію, розширити географію конфлікту і перетворити його на реґіональний з непередбачуваними наслідками”.

У свою чергу МЗС Росії сьогодні, 9 серпня, висловило здивування заявою української сторони.

«Українська держава, яка весь останній час азартно озброювала до зубів грузинську армію, тим самим прямо заохочуючи керівництво Грузії до інтервенції та етнічних чисток у Південній Осетії, не має жодного морального права повчати інших і, тим більше, претендувати на свою роль у врегулюванні», - сказано в заяві МЗС Росії.