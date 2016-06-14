Сьогодні Рада розгляне реструктуризацію боргів бізнесу перед банками (пряма трансляція)

Зокрема, згідно з порядком денним засідання ВР, сьогодні парламент розгляне у першому читанні законопроект №4680 про внесення змін до статті 13 закону "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Крім того, у другому читанні планується розглянути проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає реструктуризацію боргів бізнесу перед банками і має дозволити виконати зобов'язання України перед МВФ.

Також у другому читанні розглядатиметься законопроект №2280а про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Крім того, депутатам пропонується для повторного розгляду з пропозиціями президента (реєстраційний номер 2090а) закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення".

Також планується винести на обговорення законопроект, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів з питань очищення влади.