В ОБСЄ прогнозують продовження санкцій проти Росії
15:47, 14 червня 2016Політика
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Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва прогнозує, що санкції щодо Росії будуть продовжені.
Санкції проти Росії / topnews.ru
Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.
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«Стосовно питання санкцій можу лише передбачити та висловити свою думку, що вони продовжуватимуться. А також рішення, які будуть прийматися представниками Європейського Союзу, будуть одностайними», - наголосив Канерва.
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