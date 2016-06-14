В ОБСЄ прогнозують продовження санкцій проти Росії

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

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«Стосовно питання санкцій можу лише передбачити та висловити свою думку, що вони продовжуватимуться. А також рішення, які будуть прийматися представниками Європейського Союзу, будуть одностайними», - наголосив Канерва.