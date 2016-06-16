У віце-прем'єра заперечили заклики Києва до ЄС не вводити "безвіз" для Грузії раніше від України

Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на сторінці у Facebook.

Так у віце-прем'єра відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що нібито українська сторона попросила ЄС не скасовувати візи для Грузії раніше, ніж для України.

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"Україна у жодній своїй заяві не робила прив'язки до Грузії. Ми переконані, що питання наших країн мають розглядатися окремо. Для доповіді з грузинського питання в Європарламенті вже визначено день. Це зумовлено тим, що законодавча пропозиція щодо Грузії була подана раніше", - йдеться у повідомленні.

Натомість прохання Києва полягало в тому, аби ухвалити рішення щодо України до літніх канікул в європейських інституціях.

Раніше УНІАН повідомляв, що введення безвізового режиму для Грузії Євросоюз може прив'язати до аналогічного кроку і щодо України.