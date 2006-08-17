Ющенко взяв учать у церемонії на Байковому кладовищі (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії прощання з видатним громадським діячем, правозахисницею, дисидентом Надією Світличною.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Н.Світличну поховали на Байковому кладовищі у Києві.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що «життєва позиція Надії Світличної, її погляди залишили слід у мільйонах душ». «Від імені українських громадян висловлюю рідним, близьким, усій українській нації співчуття», – сказав Президент.

Провести Н.Світличну в останню путь прийшли її близькі та рідні з України та Сполучених Штатів, серед них – поетеса Ліна КОСТЕНКО.

Надія Світлична жила в Сполучених Штатах з 1978 року і померла 8 серпня ц.р. у м. Інвіргтон, штат Нью-Джерсі.

Глава держави приїхав на церемонію прощання одразу з аеропорту, прибувши до Києва зі своєї кримської резиденції.

Як повідомляв УНІАН, Н.Світлична народилася 8.11.1936 року в с. Половинкино Старобільського району Луганської області.

1972 рік вона за правозахисну діяльність провела в ізоляторі КДБ. 1973 року її засудили на 4 роки таборів. Покарання відбувала в Мордовських концтаборах. Після виїзду із СРСР була активним членом Закордонного представництва Української Гельсінкської групи і редактором-укладачем «Вісника репресій в Україні», (США). В 1983-1994 роках працювала в українській редакції радіо «Свобода» в Нью-Йорку.