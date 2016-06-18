"Україна понад усе": Гройсман закликав діаспору в США об'єднати зусилля для користі Україні

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це Гройсман заявив 17 червня на зустрічі із керівниками організацій української діаспори США.

Гройсман відзначив символічність того, що його робочий візит до Сполучених Штатів Америки починався із зустрічі з представниками української громади у Вашингтоні та закінчується зустріччю із українською громадою у Нью-Йорку.

"Де б ми не були, Україна понад усе", - підкреслив він.

Голова уряду також закликав представників громади об'єднати зусилля у роботі на користь Україні.

"Я вважаю, що це той обов'язок, який ми маємо виконати для встановлення історичної справедливості", - зазначив він.

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Гройсман подякував представникам української громади за небайдужість, зусилля щодо привернення уваги до України на міжнародній арені, підтримку волонтерських програм та популяризацію української культури.

Прем'єр-міністр нагадав, що цього року відзначатиметься 25-та річниця незалежності України.

"Ми не маємо у жодному разі втратити почуття відповідальності до держави. Я вважаю, що прийшов той час, коли потрібно демонструвати нові принципи, нові підходи і нову відповідальну проукраїнську політику всередині України. Це наше з вами завдання", - підкреслив він.

Він зазначив, що сьогодні Україна стикнулася з низкою викликів, зокрема, російською військовою агресією, корупцією та тотальним популізмом політиків.

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Голова уряду закликав увесь світ бути єдиними у протистоянні агресору.

"Питання впливу на агресора має бути дуже консолідуючим, щоби змусити агресора відійти від своїх планів", - сказав він.

Прем'єр-міністр також подякував представникам громади за популяризацію української культури та висловив гордість за існування у Нью-Йорку Українського музею, який відвідав під час візиту.

"Ми маємо поширювати українську культуру, ми маємо показувати усьому світу усі ті чесноти, якими ми наділені Господом. І це все для нас дуже важливо", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман на запрошення віце-президента США Джо Байдена перебуває з робочим візитом у США з 14 червня.