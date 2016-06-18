Геращенко просить Штайнмаєра сприяти розблокуванню звільнення бойовиками українських заручників

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Від української сторони гуманітарної підгрупи ТКГ направила листа до головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Німеччини Ф.-В.Штайнмаєра, в якому висловлюється наше глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася із заручниками. Апелюємо до ОБСЄ і до головуючого з проханням сприяти у звільненні заручників», - написала Геращенко.

Вона зазначила, що в останній місяць значно погіршилася не лише безпекова, але й гуманітарна ситуація на Донбасі - бойовики заблокували звільнення заручників і, попри всі зусилля української сторони і готовності до компромісів в цьому питанні, відкидають будь-які ініціативи.

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«Ситуація з заручниками тільки погіршується. По-перше, бойовики протягом року так і не надали нам точної інформації про місце утримання українців. По-друге, їх відверто катують... І ОБСЄ має докласти всіх зусиль, аби РФ вплинула на бойовиків і ті, нарешті, перестали шантажувати долями важкохворих людей і звільнили їх», - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що у заручниках бойовиків перебувають 112 громадян України.

Представники України з січня пропонують бойовикам звільнити 25 тяжкохворих українців, яких утримують в ОРДО, і висловлюють готовність передати 50 громадян, однак, як неодноразово заявляла Геращенко, терористи зривають переговори про обмін заручниками.