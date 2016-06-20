У доповіді генсека РЄ не згадуються проблеми в Криму і на Донбасі: українська делегація обурена
Українська делегація в ПАРЄ обурена відсутністю в щорічній доповіді Генсека Ради Європи про права людини згадки про порушення прав людини в анексованому Криму і на окупованому Донбасі.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
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"Сергій Соболєв поставив загальне від нашої української делегації питання Генсеку РЄ Янгланду: як так сталося, що в щорічній доповіді Генсека про права людини на 104 сторінках немає жодного слова про порушення фундаментальних прав людини в анексованому Криму і на окупованому Донбасі, жодної згадки про тортури і арешти кримських татар, заручників, порушення права на життя, свободу слова, безпека", - зазначила Геращенко.
За її словами, він відповів, що до цього звіту включається інформація, отримана від спеціальних моніторингових місій Ради Європи.
"А оскільки в Крим і на Донбас ніякі місії минулого року не допускалися, то й ніяка інформація в доповідь не увійшла! Це просто жах!" - написала депутат.
Вона також додала, що генсек Ради Європи "відповідав дуже невпевнено".
"Виходить, що якщо РФ закрила від світу окуповані території - то тепер РЄ буде мовчати про знущання над українцями і кримськими татарами. Просто ганьба. Наша делегація готує лист з обуренням щодо цієї позиції", - підкреслила Геращенко.