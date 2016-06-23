У МЗС РФ обіцяють повернути прапор і герб на будівлю посольства Росії в Києві

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сьогодні на брифінгу в Москві.

«Після державного перевороту в Києві... в лютому 2014 посольство РФ, Генеральні консульства Росії у Львові, Одесі та Харкові неодноразово зазнавали нападів націоналістично налаштованих елементів», - сказала вона.

За її словами, «діяльність російських закордонних установ блокувалася, проходили незаконні, некеровані, а може, спеціально керовані для підвищення градуса агресії пікети і демонстрації».

Захарова наголосила, що «все це було при абсолютному потуранні» влади України.

За її словами, внаслідок дій «так званих активістів, а насправді хуліганів» будівлі були пошкоджені, їм завдано шкоди, а «влада України всупереч міжнародним зобов'язанням не забезпечує належний рівень безпеки функціонування дипломатичних і консульських представництва Росії, не створює умов для нормальної роботи російських дипломатів».

Читайте такожУ Москві невідомі закидали яйцями і фаєрами українське посольство (відео)

«Збереглася загроза будь-яких провокацій щодо наших співробітників з боку різних екстремістських елементів, які привільно почуваються у реаліях сучасної України. Що стосується будівлі посольства Росії, вона вимагала проведення ремонтних та відновлювальних робіт», - додала Захарова

Вона обіцяє, що після завершення ремонту всі державні символи РФ, які перебували на будівлі посольства, «займуть своє законне місце».

Як повідомляв УНІАН, на посольство України в Москві та Генконсульство у Ростові-на-Дону російські радикали серед радикальних прихильників влади РФ здійснюють напади. Російська поліція не діє.

Останнє з них відбулося 11 червня: вночі близько 200 осіб зібралися біля посольства України в Москві, вони вигукували антиукраїнські гасла, закидали будівлю амбасади яйцями і фаєрами.