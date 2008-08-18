Медведєв про Україну і ЧФ: "Хай не вказують нам, як себе поводити"

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ застерігає Україну від некваліфікованого, за його словами, втручання в ситуацію з Чорноморським флотом Росії, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

"Нехай не вказують нам, як поводитися, - сказав президент РФ. - Ми діятимемо відповідно до директив, що прийматимуться мною як верховним головнокомандуючим".

Він повідомив, що готовий домовлятися з Україною з питання про Чорноморський флот РФ, але тільки на основі існуючих міжнародних договорів.

Д.МЕДВЕДЄВ зробив ці заяви у Владикавказі, куди він прилетів, щоб вручити нагороди військовим, які відзначилися в ході військової кампанії в Грузії.