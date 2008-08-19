Експерти: з тим же успіхом Тимошенко могли звинуватити в африканській змові

Заява заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО щодо звинувачень лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у зв`язках із керівництвом Російської Федерації дискредитує українську владу.

Таку думку висловили експерти в опитуванні Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, текст якого переданий УНІАН.

Так, народний депутат України від “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ назвав цю заяву абсурдною. “Я розцінюю цю заяву як абсурд, нісенітницю і як таку, що дискредитує самого Президента, демократичну коаліцію і українську владу в цілому – як в очах українського народу, так і на міжнародному рівні”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Депутат вважає, що у разі наявності підстав для подібних звинувачень треба було ставити питання прем’єру і отримувати від неї публічні відповіді, а не робити голослівні заяви.

Він також підкреслив, що необхідно називати факти. “Це так само можна звинуватити будь-кого у сіоністській змові, або у антисемітській змові, чи в будь-якій африканській змові. Це несерйозно”, - переконаний Т.СТЕЦЬКІВ.

На його думку, А.КИСЛИНСЬКИЙ не мав права робити такі заяви, оскільки це не відповідає рівню його повноважень як чиновника. “Це є просто самодискредитація. В першу чергу, Президента, в другу – демократичної коаліції, основою якої є Президент України і його Секретаріат, і української влади в цілому. І вона, в першу чергу, буде бити по тих, хто такі заяви робить”, - переконаний депутат.

У свою чергу, голова правління центру “Соціовимір” Сергій ТАРАН вважає, що подібні заяви посадовців Секретаріату Президент свідчать про початок виборчої кампанії. “Треба шукати насамперед факти. От якщо ці факти будуть надані, тоді вже можна буде робити висновки. Але насправді такі інформаційні приводи з’являються уже зараз, тому фактично це можна вже констатувати як початок виборчої кампанії в Президенти, і саме з цим пов’язані подібні заяви і подібні підготовки”, - сказав С.ТАРАН.

Він радить дочекатись підтверджень фактів, наведених у заяві А.КИСЛИНСЬКОГО. “Якщо таких фактів нема – то це безпідставні заяви”, - зауважив експерт.

Народний депутат України, від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ зауважив, що перш ніж говорити про те, що ці заяви мають підгрунтя, або вони є безпідставними, треба мати неупереджений аналіз документальної бази. “Якщо мова йде про протокол, треба, щоб наявність цього протоколу була підтверджена, скажімо, сторонами, які підписували цей протокол. Тоді можна робити якісь юридичні заяви. Якщо Секретаріат Президента робить такі заяви, я, як людина законослухняна, можу собі уявити, що вони так просто не робили б їх, значить, у них є підстави, є якісь юридичні документи. У мене таких документів немає, тому я не можу робити такі категоричні висновки. Треба, щоб легітимність цих документів була підтверджена хоча б сторонами-учасниками перемовин і остаточних домовленостей”, - зауважив депутат.

Разом з тим директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО назвав А.КИСЛИНСЬКОГО фантазером, “фантазіям якого немає меж”.

Політолог порадив чиновнику писати книжки. “Насправді А.КИСЛИНСЬКИЙ, обіймаючи таку відповідальну посаду як заступник глави Секретаріату Президента, не має права так дезорієнтувати народ безпідставними заявами, не маючи на руках жодних фактів”, - наголосив К.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.