Ющенко поїхав у Сорочинці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Полтавської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що В.ЮЩЕНКО поспілкується з керівництвом області.

Також він огляне виставкові павільйони Сорочинського ярмарку у селі Нові Сорочинці.

У цьому ж селі за участю Президента буде відкрито пам’ятник гетьману України Данилу Апостолу.

Після закінчення поїздки глава держави відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції.