Ющенко поїхав у Сорочинці
15:19, 18 серпня 2006Політика
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Поїздка має статус робочої
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Полтавської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що В.ЮЩЕНКО поспілкується з керівництвом області.
Також він огляне виставкові павільйони Сорочинського ярмарку у селі Нові Сорочинці.
У цьому ж селі за участю Президента буде відкрито пам’ятник гетьману України Данилу Апостолу.
Після закінчення поїздки глава держави відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції.
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