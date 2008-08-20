На Кавказі Росія програла грузинському націоналізму

На Кавказі Росія здобула симпатії малих народів, але програла грузинському націоналізму, вважає президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час круглого столу в режимі відеомосту з Москвою.

“Сьогодні у світі знову відбувається формування імперських центрів. І Росія на Кавказі проявила себе як новий імперський центр – політологи це м’яко називають “однозначний лідер Євразії”. Так само і Європа з’явилася на Кавказі у переможній якості. І пан САРКОЗІ не відвідував Грузію як Президент Франції, але як лідер Європи, що готується до масштабної інституційної реформи. І Сполучені Штати на Кавказі поводились як імперський центр, який, до речі, вперше тактично програв Євросоюзу. Ось що зараз відбувається на Кавказі і в рамках чого необхідно розглядати ситуацію навколо Чорноморського флоту РФ на території України”, - пояснив свою думку А.ЄРМОЛАЄВ.

Він також відзначив, що спроби спорудити на засадах нинішньої недореформованої Росії наддержаву призвели до тих помилок, які сьогодні відбуваються на Кавказі. “Так, Росія здобула симпатії малих народів, але вона й програла грузинському націоналізму”, - сказав експерт.