Яценюк - лідерам США і ЄС: Ви не маєте права скасовувати санкції проти Росії

"Ми боремося не лише за наші кордони, нашу незалежність та нашу територію. Ми боремося за європейські кордони та кордони країн-членів НАТО. За мир та стабільність у всій Європі", - цитує Яценюка прес-служба "Народного фронту"

Він наголосив, що з боку Росії не виконуються умови перемир’я на сході України: "Російські військові та російські бандити досі вбивають українських солдатів та місцевих жителів. Обстріли відбувають кожного дня. Вони не дозволяють ОБСЄ оглядати і контролювати низку ділянок".

"Росія не зробила нічого для імплементації Мінських домовленостей. Це пусті слова", - підкреслив Яценюк.

"Путін хоче боротися з США та ЄС. Він хоче розділити Європейський Союз та єдність між США та ЄС. Йому не потрібний Донецьк, Луганськ і Крим – йому потрібна вся Україна", - наголосив лідер "Народного фронту"

"Але ми зупинили російські війська. Ми захистили нашу Батьківщину, розбудували нашу армію. І ми – єдина країна в Європі, яка бореться з добре оснащеною, озброєною до зубів російською армією. І нам потрібна підтримка", - підкреслив він.

"Вільний світ має бути справді вільним. І ми хочемо бути вільними. А ми можемо зробити це тільки тоді, коли діємо спільно і керуємося цінностями, а не цінами", - сказав Яценюк.

Він також звернувся до лідерів США та ЄС: "Ви не маєте права скасовувати санкції проти Росії, доки Росія повністю не виконає Мінські домовленості й доки Україна не поверне контроль над Донецьком, Луганськом і Кримом".