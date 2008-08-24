Янукович: питання про відставку уряду залишається актуальним

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання про відставку уряду залишається актуальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «робота уряду неефективна, як неефективна і сама коаліція».

Він наголосив, що існує досить причин цієї неефективності, і основні з них – всередині коаліції - «немає єдності, немає системного підходу до вирішення питань».

В.ЯНУКОВИЧ додав, що Україна - «це велике господарство, це велика країна», і тому необхідно займатися економікою, соціальною політикою. «І тут, як кажуть, треба, щоб був один-єдиний сильний кулак», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що в уряді є «випадкові люди». «Їх треба заміняти, оскільки це не йде на користь роботи виконавчої влади і, безумовно, не йде на користь країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На запитання, чи можливо, що після оголошення Конституційним Судом рішення щодо принципів існування коаліції ініціюватиметься питання про відставку уряду, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Безумовно».