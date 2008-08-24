Янукович: питання про відставку уряду залишається актуальним
"Немає єдності, немає системного підходу"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання про відставку уряду залишається актуальним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «робота уряду неефективна, як неефективна і сама коаліція».
Він наголосив, що існує досить причин цієї неефективності, і основні з них – всередині коаліції - «немає єдності, немає системного підходу до вирішення питань».
В.ЯНУКОВИЧ додав, що Україна - «це велике господарство, це велика країна», і тому необхідно займатися економікою, соціальною політикою. «І тут, як кажуть, треба, щоб був один-єдиний сильний кулак», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Він додав, що в уряді є «випадкові люди». «Їх треба заміняти, оскільки це не йде на користь роботи виконавчої влади і, безумовно, не йде на користь країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
На запитання, чи можливо, що після оголошення Конституційним Судом рішення щодо принципів існування коаліції ініціюватиметься питання про відставку уряду, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Безумовно».