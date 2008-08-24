У Києві на Хрещатику відбувся парад військ з нагоди 17-ї річниці незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, у параді взяли участь 19 парадних розрахунків, 144 одиниці озброєння та військової техніки у складі механізованої колони та 30 літальних апаратів (8 вертольотів і 22 літаки).

Командував парадом – командувач Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковник Іван СВИДА. Приймав парад – міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

За проведенням урочистого ритуалу спостерігали Президент України – Верховний головнокомандувач ЗСУ Віктор ЮЩЕНКО, представники органів державної влади, дипломати, іноземні делегації, а також багато киян і гостей столиці.

У складі повітряної колони над центральною частиною Києва в День незалежності пролетіли літак-розвідник Су-24МР і три бомбардувальники Су-24М, шість винищувачів МіГ-29, шість винищувачів Су-27, 4 штурмовики Су-25, літак транспортної авіації Іл-76, літак транспортної авіації Ан-26, ланки вертольотів Мі-8 і Мі-24 (по 4 одиниці кожна).

Загальна кількість особового складу, що взяв участь у параді військ в пішому порядку - понад 3 тис. військовослужбовців. Крім того, до участі в параді військ у складі механізованої колони, для перевезення особового складу і для проведення артилерійського салюту та святкових фейєрверків були залучені ще майже 1100 військових. Для участі і забезпечення параду у складі повітряної колони виділено понад 1600 військовослужбовців ЗС України.

Участь у параді також взяли 18 оркестрових колективів Збройних Сил України. Серед них – зведений оркестр ЗСУ, зразково-показовий оркестр ЗСУ, оркестри Військово-музичних центрів, Центрів військово-музичного мистецтва, вищих військових навчальних закладів і військових частин.

Таким чином, загальна чисельність військовослужбовців, що взяли участь в підготовці і проведенні параду військ з нагоди 17-х роковин незалежності України, - понад 6 тис.

Особовий склад Сухопутних військ Збройних сил України на параді військ представили батальйони Окремого Новоросійсько-київського ордена Червоного Прапора полку Президента України, 95-ої окремої аеромобільної бригади і 26-ої артилерійської бригади 8-го армійського корпусу, 24-ої окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу і 25-ої окремої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Від Повітряних сил Збройних сил України участь у параді взяла участь 15-а бригада транспортної авіації та 9-а бригада тактичної авіації, а також 137-а зенітна ракетна бригада Повітряного командування “Центр”.

Виучку Військово-морських сил ВС України на урочистому проходженні показав особовий склад 36-ої окремої бригади берегової оборони.

Також центральною вулицею Києва урочистим маршем пройшли курсанти і слухачі шістьох військових навчальих закладів Міністерства оборони України. Зокрема, Національної академії оборони України, Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, Львівського інституту Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”, Харківського університету Повітряних сил Збройних Сил України ім. Івана Кожедуба, Севастопольського Військово-морського інституту ім. Павла Нахімова, Житомирського військового інституту ім. С.П. Королева Національного авіаційного університету, Військового інституту телекомунікацій і інформатизації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”.

Також Хрещатиком пройшли парадні розрахунки інших силових структур України: представники Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

У свою чергу, міністр оборони Ю.Єхануров заохотив представників Збройних Сил, які взяли участь у параді, грошовою премією у розмірі місячного грошового забезпечення (може становити від 150 грн. у солдатів термінової служби до 7 тис. грн. у представників генеральського складу – УНІАН).

Слід зазначити, що попередній парад із залученням військової техніки в Києві відбувся в 2001 році.