Пашинський програв суд у справі про "нафту Курченка" і задумав судитися із суддею

Про це Пашинський заявив у коментарі "Українській правді".

"Суд відхилив мій позов, посилаючись на те, що Добродомов і Соболєв зробили оціночне судження – це зараз так називається брехня – а вони як політики мають право (за рішенням суду – Ред.) на оціночне судження", - зазначив Пашинський.

Він наполягає, що ні Добродомов, ні Соболєв не робили ніякого оціночного судження. Пашинський розцінює їхні заяви як "абсолютний наклеп".

Нардеп переконаний, що це рішення суду є незаконним. Він має намір його оскаржити, а також домагатися притягнення судді Лариси Цокол до відповідальності за винесення такого рішення.

"Я буду оскаржувати це рішення в апеляційному суді і буду вимагати притягнення цього судді до відповідальності, тому що вона свідомо перекрутила слова Добродомова. Вони не робили оціночного судження, вони стверджували. А суд, щоб відхилити позов, написав, що це було оціночне судження", - сказав Пашинський.

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На питання, чи складе він мандат, Пашинський сказав: "А чому я повинен складати депутатський мандат?".

Він запевнив, що не обіцяв у разі програшу справи скласти мандат.

Раніше український політик Андрій Портнов на своїй сторінці у Facebook заявляв, що група функціонерів "Народного Фронту" - Сергій Пашинський, Тетяна Чорновол і Олена Тищенко - здійснили рейдерське захоплення "раніше вкраденого майна, нафти і земель" Одеського НПЗ, що належить особам, щодо яких органами МВС ведеться розслідування.

За його словами, суть "махінації" полягала в тому, що пообіцявши повернути державі вкрадені колишніми чиновниками активи, фігуранти нібито взяли їх під свій особистий контроль, використовуючи "первісні рейдерські технології 90-х".

Крім того, Портнов назвав "цинічним" те, що вони публічно ініціювали в парламенті закони про конфіскацію вкрадених активів, а одна з членів групи (Олена Тищенко) очолювала спеціальне управління МВС з їх повернення.

Також Портнов підкреслював, що до захоплення причетний підлеглий тодішнього прокурора області Сакварелідзе.

"Після критичних публікацій в ЗМІ, прокурор Сакварелідзе заявив вчора, що в Укртранснафтопродукт розпочато слідчі дії і обшуки. Але прокурор забув повідомити, що афера з майном колишніх українських чиновників була організована його власними підлеглими і як раз у той момент, коли він вже працював головним одеським правоохоронцем", - писав Портнов.

Також він пропонував начальнику управління МВС з повернення вкрадених активів Олені Тищенко пояснити, чому вона "забула" повідомити українське суспільство про нібито наявність у неї будинків у Франції та Англії, про рахунки в трьох європейських банках і особисту офшорну компанію, і при цьому навів конкретні адреси і дані.