Рада сьогодні розгляне згоду на арешт Онищенка та законопроект про генетичну ідентифікацію військових (пряма трансляція)

Згідно до порядку денного роботи парламенту на сьогодні, засідання розпочнеться з розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка.

Після цього планується розгляд питання про звільнення суддів.

Крім того, Рада планує повторно розглянути у першому читанні проект закону №2095а-д про внесення зміни до статті 14 закону "Про зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, а також законопроект №2009а-д "Про оцінку впливу на довкілля".

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Також парламент має розглянути проект закону №3259 про стратегічну екологічну оцінку, №4496 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг та №2001 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо генетичної ідентифікації військовослужбовців.

До включення до порядку денного пропонується президентський проект постанови №4825 про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 травня про зняття санкцій, введених через іранську ядерну програму, та проект закону №4795 про внесення змін до деяких законів щодо Сил спеціальних операцій.