У справі Онищенка проводяться більше 20 обшуків - Холодницький

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Буквально зараз у цій справі триває більше 20 обшуків в інших структурах, які виводили, в тому числі, ці кошти і переводили їх у готівку”, - сказав Холодницький.

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За його словами, “вже деякі адвокати заявляють про тиск на них”.

“Але вони згадали про цей тиск тоді, коли до них прийшли із обшуком. А коли вони мільярди відмивали - тоді тиску жодного не було”, - додав керівник САП.

Також на запитання, скільки на сьогодні фігурантів арештовано у справі Онищенка, Холодницький повідомив, що їх 12.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України під час засідання 5 липня підтримала подання генерального прокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності, про затримання і про арешт Онищенка.