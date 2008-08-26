ВВС просить вибачення за жарт про мадридську авіакатастрофу

Корпорації ВВС довелося вибачатися за слова свого футбольного коментатора, який невдало пожартував на тему авіакатастрофи в Мадриді. Про це пише газета The Daily Mail.

У суботу Кріс Прайс (Chris Price), коментуючи в прямому радіоефірі футбольний матч, заявив, що одна з команд зробила в захисті супротивника "більше дірок, ніж в іспанському літаку". Є вірогідність, що за цей жарт Прайс буде звільнений. Сам коментатор стверджує, що всього лише хотів прикрасити свою мову, але визнає, що зробив "жахливу помилку".

У середу, 20 серпня, в аеропорту Мадрида розвалився на частини і зайнявся пасажирський літак. Авіакатастрофа стала причиною смерті 153 чоловік, причому більшість з них, за версією рятувальників, згоріли живцем. Вижили лише 19 чоловік.

Лента.ру