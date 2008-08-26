За фактом ДТП, в якому загинув Сирота, порушили кримінальну справу

Слідчим відділом Головного управління МВС України в Київській області порушено кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій учора ввечері загинув народний депутат Михайло Сирота.

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС у Київській області Микола ЖУКОВИЧ, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водночас у прес-службі ДАІ МВС України уточнили, що ДТП сталося 25 серпня о 19.40 у Васильківському районі Київської області, на 39-му кілометрі автодороги Устинівка-Гребінки-Узин. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля “Деу Ланос” під керуванням водія 1984 р.н., жителя одного з сіл вказаного району з автомобілем “Тойота Камрі” загинули обидва водія, а пасажирка “Тойоти” доставлена до лікарні.

У свою чергу, М.ЖУКОВИЧ уточнив, що пасажирка іномарки є дружиною М.СИРОТИ. У даний час вона перебуває в реанімації лікарні міста Біла Церква.

Наразі причини зіткнення остаточно не встановлені; як зазначив М.ЖУКОВИЧ: «Там незрозуміла ситуація, дорога в цьому місці рівна, їм ні кого було обганяти». До того ж обидва автомобіля нові – “Деу Ланос” цього року випуску, “Тойота Камрі” - минулого.