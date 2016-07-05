Порошенко і Дуда скоординували позиції перед варшавським самітом НАТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. "Президент України Петро Порошенко скоординував позиції з президентом Польщі Анджеєм Дудою напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 липня цього року", - сказано у повідомленні.

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Також глава Української держави подякував за підтримку, зокрема у питанні надання українцям безвізового режиму та відстоювання санкцій проти Росії.

В свою чергу лідер польської держави наголосив, що не бачить можливості скасування санкцій, допоки Росія не виконає Мінські домовленості.

Співрозмовники також обговорили активізацію двосторонніх відносин і домовилися про зустріч у Варшаві.