Медведєв нагадав про Косово: кожен випадок - особливий
16:29, 26 серпня 2008Політика
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Він не порушив міжнародне право?
Рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії не йде в розріз з міжнародним правом, заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв`ю телеканалу Russia Today, пише Газета.ру. Він нагадав, що коли виникла ситуація з Косово, західні партнери Росії говорили що це - особливий випадок.
«Кожен випадок визнання за своєю природою - це випадок особливого роду. Особлива ситуація в Косово, особлива ситуація в Південній Осетії і Абхазії», - підкреслив президент РФ.
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