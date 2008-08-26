Медведєв нагадав про Косово: кожен випадок - особливий

Рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії не йде в розріз з міжнародним правом, заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв`ю телеканалу Russia Today, пише Газета.ру. Він нагадав, що коли виникла ситуація з Косово, західні партнери Росії говорили що це - особливий випадок.

«Кожен випадок визнання за своєю природою - це випадок особливого роду. Особлива ситуація в Косово, особлива ситуація в Південній Осетії і Абхазії», - підкреслив президент РФ.