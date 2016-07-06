Від початку російської агресії Норвегія збільшила допомогу Україні у 7 разів - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде сьогодні в Києві.

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"Ми були в змозі обговорити все коло питань, які ми запланували для сьогоднішньої розмови, розпочавши, як завжди, з двостороннього порядку денного, зокрема в плані допомоги з боку Норвегії. І це дійсно унікальна допомога, оскільки я завжди згадую, що Норвегія - це єдина країна, яка після того, як розпочалася російська агресія, збільшила свою допомогу в 7 разів", - наголосив Клімкін.