У Тимошенко нарешті затвердили "правила Ющенка" для ЧФ РФ

Уряд сьогодні на засіданні на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Зараз порядок ми відпрацьовуємо разом з представниками Чорноморського флоту, йде технічна робота – кому і як подавати заявки, в якій формі», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України, буде затверджено постановою уряду. «В постанові міститимуться форми заявок. Це стосується і прикордонників, і митниці, і Міністерства закордонних справ, і, звичайно, Міністерства оборони – там має бути інформування Генерального штабу», - пояснив він.

«Постанову уряду прийнято в рамках виконання відповідного Указу Президента. Це звичайні технічні документи, які необхідні для того, щоб працювати», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на питання, як ЧФ Росії відреагував на нововведення України, міністр сказав: «у них зараз інші проблеми».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, які перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК заявив першому віце-прем`єр-міністрові України Олександру ТУРЧИНОВУ, що Кабінет Міністрів України повинен негайно підписатиі оприлюднити постанови, що стосуються діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

26 серпня заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що розгляд і ухвалення рішення щодо постанов уряду про порядок перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України буде тестом на відповідність позиції Кабінету міністрів українським національним інтересам.