Кріль: регіонали і комуністи виконують вказівки Кремля

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ прогнозує, що найближчим часом фракції КПУ та Партія регіонів ініціюватимуть у парламенті питання імпічменту Президента України.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Сьогодні і Партія регіонів, і комуністи виконують ті вказівки, які поступають з Кремля. Сьогодні вже поступила вказівка з Кремля внести закон про імпічмент Президента”, - сказав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що, наскільки йому відомо, розробка даного проекту закону вже завершена.

“Я не сумніваюся в тому, що комуністи будуть ініціювати це питання, і не сумніваюся в тому, що вони отримують серйозну підтримку з боку фракції Партії регіонів”, - додав І.КРІЛЬ.

За його словами, у цій ситуації багато залежатиме і від позиції фракції БЮТ.

“Ми будемо бачити чітко і ясно, і всім буде зрозуміло, хто яким чином поступає. Тут неможливо приховати щось”, - додав лідер "Єдиного Центру".