СБУ починає трусити Тимошенко

Служба безпеки України 22 серпня надіслала до Кабінету міністрів запит про надання інформації та матеріалів щодо рішень і дій, які можуть створювати загрозу енергетичній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Вона повідомила, що запит надіслано в рамках перевірки інформації, викладеної у зверненні Секретаріату Президента щодо створення загроз державній безпеці України внаслідок дій окремих посадовців уряду.

За словами М.ОСТАПЕНКО, в цьому запиті містяться такі запитання: зокрема, щодо окремих дій представників уряду щодо невиконання рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» на проектне (аверсне) використання; розірвання за ініціативи Кабміну в односторонньому порядку угод з компаніями «CBM Oil plc» (Велика Британія), «Shelton» (Канада) і «Marathon» (США) та підготовки умов для спільної з ВАТ «Газпром» розробки звільнених вказаними компаніями родовищ; питання щодо загрози втрати Україною контролю над власною газотранспортною системою у разі створення консорціуму за участю російського «Газпрому»; невчасного виконання урядом рішень РНБО, які відповідають національним інтересам, пов’язаним з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту РФ на українській території.

Враховуючи вищевикладене, СБУ просить Кабмін надати інформацію та копії документальних матеріалів, рішень та стенограми відповідних засідань уряду з наступних питань:

щодо невиконання урядом рішення РНБО від 28.07.08 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямком;

стосовно невиконання Кабміном рішення РНБО від 30.05.08 «Про висновки міжвідомчої робочої групи з питань вивчення додержання законодавства при укладанні та виконання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл ЛТД», а також заходів, що вживаються Кабміном для виконання цього рішення;

стосовно ведення переговорів та наявних проектів по українсько-російським розробкам нафти і газу без належного урахування економічних інтересів України;

про заходи, які вживаються Кабміном для погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» та забезпечення інтересів держави у підприємствах з газифікації і газопостачання, а також забезпечення безпеки газо- і нафтопроводів України;

щодо ефективності діяльності ДАК «Авіація України» у контексті виконання рішення РНБО від 30.05.08 «Про стан виконання державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року та першочергові завдання розвитку вітчизняного авіабудування», а також намагання призначити на керівні посади у провідних національних аеропортах іноземців, що обгрунтовано підозрюються у причетності до іноземних спецслужб;

щодо наявності законних підстав для перерахування цього року «Укрзалізницею» 160 млн. грн. на рахунки ЗАТ «Інтертранс» шляхом застосування сумнівних судових рішень щодо так званої компенсації недоотриманої виручки комерсантам;

відносно причин відсутності ухвалених урядом підзаконних актів Кабміну, які мали б забезпечити виконання указу Президента рішення РНБО від 13.08.08 у «Питанні перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літальними апаратами ЧФ РФ, який тимчасово перебуває на території України».

Як наголосили в СБУ, у разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній та економічній безпеці України, матеріали будуть направлені до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.

В той же день виконуючий обов’язки голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що матеріали, які отримала СБУ від Секретаріату Президента, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.