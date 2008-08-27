Свідок у справі Рудьковського: навіщо мене викликали, я не знаю

Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить слухання справи колишнього міністра транспорту та зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба М.РУДЬКОВСЬКОГО, засідання суду відбудеться о 14.30. Під час слухань буде допитано низку свідків у цій справі.

Як пише газета «Сейчас», 26 серпня відбулося чергове засідання у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО».

Зокрема, на засідання Печерського районного суду Києва у справі колишнього міністра прийшли двоє свідків - заступник директора державного підприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) Станіслав КОЗАК і помічник М.РУДЬКОВСЬКОГО за часів його керівництва Мінтрансом Олег СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляє видання, першим свідчив С.КОЗАК. «Існує така практика, що поїздки за кордон і по території України міністра транспорту та зв`язку, а також його заступників оплачує ДП «СМАП», - сказав свідок. Він нагадав, що його підприємство безпосередньо підпорядковано міністерству, і така практика існує ще «з часів прем`єрства Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА».

Газета також цитує слова С.КОЗАКА: «Про поїздку М.РУДЬКОВСЬКОГО в Париж мені відомо лише таке: влітку 2007 року мене і першого заступника директора Степана ДЕРКАЧА і головбуха викликав до себе директор ДП «СМАП» Анатолій ТКАЧЕНКО. Під час розмови з нами А.ТКАЧЕНКО тримав у руках документи, але які саме - я не знаю. З розмови мені стало зрозуміло, що документи стосуються перельоту міністра в Париж. А.ТКАЧЕНКО сказав С.ДЕРКАЧЕВІ, що переліт треба сплатити. Нічого дивного в дорученні А.ТКАЧЕНКА не було. Це звична практика. Навіщо мене викликали, я не знаю».

За словами іншого свідка, запрошеного захистом, події розвивалися таким чином: «На початку червня 2007 року ми почали готуватися до зустрічі з Жаком БАРО в Брюсселі. Проте напередодні відльоту віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ дав міністру (РУДЬКОВСЬКОМУ) доручення провести перед Брюсселем низку зустрічей з французькими компаніями в Парижі. Крім того, 9-10 червня М.РУДЬКОВСЬКИЙ був присутній на 11-му Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Через виступ Президента РФ Володимира ПУТІНА М.РУДЬКОВСЬКИЙ повернувся до Києва з форуму лише в другій половині дня, тоді як офіційна делегація Мінтрансу вилетіла до Брюсселя близько 11-ї ранку» (раніше СБУ заявляла, що 9 червня М.РУДЬКОВСЬКИЙ вилетів у Париж, нагадує газета).

Відповідаючи на запитання адвокатів, свідок пояснив, чому М.РУДЬКОВСЬКОМУ замовили чартер: «Ні до Брюсселя, ні до Парижа увечері 10 червня М.РУДЬКОВСЬКИЙ не міг вилетіти рейсовим літаком, а лише чартером. Так мені сказала заступник директора аеропорту «Бориспіль». За її словами, РУДЬКОВСЬКИЙ не міг навіть вчасно потрапити до Брюсселя на 9.00 11 червня. Відповідних рейсів у цьому напрямі не було».

Автор матеріалу про перебіг судового засідання доходить висновку, що «звинувачення СБУ у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО розсипаються».

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і висунуто звинувачення.

20 березня цього року прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО, і передала його на розгляд у Печерський райсуд Києва.