Безвізова епопея: Геращенко запевнила, що ЄС дасть позитивну відповідь вже цього року

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Дякуємо нашим друзям з комітету закордонних справ Європарламенту. Чекаємо тепер результативного розгляду безвізового кейсу для України в юридичному комітеті. І потім в сесійній залі. І цінуємо наш міжпарламентський діалог», - зазначила вона.

«Безвізовий буде цього року. Хоч і на кілька тижнів чи місяць пізніше, ніж ми розраховували. Працюємо над цим разом з нашими європейськими друзями», - запевнила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках плану дій для візової лібералізації.

Сьогодні, 7 липня, Комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення надання Євросоюзом Україні безвізового режиму.