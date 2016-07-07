У НАТО заявили, що говорити про зустріч з Росією на рівні міністрів зарано

По це він сказав у четвер у Варшаві на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

"Зараз ми маємо сфокусуватися на нашому наступному засіданні на рівні послів на наступному тижні (13 липня). І потім ми повинні робити крок за кроком, оцінюючи, чи ми також повинні мати за мету проведення зустрічі на високому рівні, на рівні міністрів. Але я думаю, що зараз зарано говорити про те, коли це може відбутися", - зазначив Столтенберг.

При цьому генсек альянсу нагадав, що після незаконної анексії Криму РФ у 2014 році НАТО припинило все практичне співробітництво з Росією, але не припинило політичний діалог.

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"Ми вирішили тримати канали для політичного діалогу відкритими та підтримувати Раду Росія-НАТО як інструмент для політичного діалогу. Немає протиріччя між сильним захистом та стримуванням і політичним діалогом. Ми переконані, що, як довго ми маємо сильний захист та стримування, ми також маємо платформу для залучення з Росією", - наголосив Столтенберг.