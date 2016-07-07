Закон про спецконфіскацію поширюватиметься лише на осіб, які півроку перебувають у розшуку - Сюмар

Про це заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, коментуючи закиди окремих політиків про те, що цей закон нібито стосуватиметься "побутової конфіскації" та "може бути застосований до будь-якої особи".

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Парламентар нагадала, що ухвалення закону про спецконфіскацію дозволить забезпечити систему оборони країни. За її словами, в умовах фактичної війни це рішення можна порівняти з тими рішеннями, які парламент приймав щодо Межигір’я Януковича.

Сюмар наголосила при цьому, що закон про спеціальну конфіскацію стосуватиметься лише заарештованих коштів, які були здобуті злочинним шляхом, а не будь-яких активів взагалі.

"Зараз усі розказують, що "от, це може створити прецедент". Кожен у цьому залі, насправді, накладає цей закон на себе і боїться його застосування щодо себе. Але його неможливо застосувати до будь-кого іншого, тому що він діє лише півроку і при цьому треба бути протягом півроку у розшуку. Тобто, це стосується лише тих, хто вже сьогодні перебуває у розшуку. Але дуже багато депутатів просто бояться такого прецеденту", - наголосила вона.

У той же час Вікторія Сюмар звернула увагу, що опоненти закону про спецконфіскацію не пропонують жодного іншого способу, який би дозволив закрити бюджетну діру для фінансування системи оборони. "Адже саме ці кошти закладені в бюджеті на фінансування армії. Вони зараз заарештовані в банку і мають цілковито надійти в Державний бюджет України та прозоро розподілятися на ті статті, які вже передбачені головним кошторисом країни. Ці статті, в першу чергу, стосуються системи оборони", - підкреслила народний депутат.

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Як відомо, 6 липня за результатами розгляду Комітет з питань національної безпеки і оборони схвалив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та активів, власник яких не встановлений (№4890), чи так званий закон про спецконфіскацію.

Крім того, цей законопроект був попередньо погоджений з Урядом. Так, законопроект №4890 передбачає, що клопотання про спеціальну конфіскацію до суду може робити лише Генеральний прокурор, а сама процедура виписана з урахуванням міжнародного права.