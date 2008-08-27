Ющенко: обов'язок України - бути передбачуваним партнером Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за необхідність підвищення орендної плати за базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі.

Про це він сказав в інтерв`ю інформаційному агентству Reuters (Велика Британія).

Глава держави повторив, що Україна планує виконувати договір про базування ЧФ Росії до 2017 року.

«Безумовно, я хотів би, щоб ми виконали угоду, якою передбачається дислокація російського Чорноморського флоту до 2017 року, це - обов`язок України, ми повинні бути передбачуваними партнерами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він вважає, що для того, щоб перебування Чорноморського флоту було для України «комфортним, прозорим, зрозумілим», необхідно змінити низку процедурних моментів. «Нам треба зробити багато в режимі, процедурах перебування ЧФ у Севастополі, зокрема, безумовно, питання, що стосуються орендної плати, нових фінансових умов».

За його словами, поточна вартість оренди визначали тоді, коли в Україні та Росії земля оцінювалася за нульовою ставкою.

«Більшість активів, які використовують російські військовиі підрозділи, взагалі не враховувалася як активи, за які потрібно платити», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Відповідно до угоди про перебування ЧФ РФ на території України, наша країна як компенсацію за використання кримських земель та інфраструктури отримує лише 97,75 млн. доларів у вигляді списання державного боргу.