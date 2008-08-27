Кріль: Янукович і Тимошенко почали боротьбу за російську підтримку

Лідер політичної партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ переконаний, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розпочали боротьбу між собою за російську підтримку на наступних президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”

“В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО розпочали запеклу боротьбу між собою за підтримку Росії на наступних президентських виборах, і кожен з них старається догодити російському керівництву» - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи позицію лідерів Партії регіонів та БЮТ щодо конфлікту на Кавказі.

На його переконання, «В.ЯНУКОВИЧ, з одного боку, закликає Україну визнати суверенітет Абхазії та Південної Осетії. З іншого боку, він не помічає те, що Україна, на відміну від багатьох інших держав, завдяки передбачливій позиції Президента Віктора ЮЩЕНКА, не зробила жодного кроку для офіційного визнання суверенітету Косово».

Лідер “Єдиного Центру” вважає незрозумілою позицію В.ЯНУКОВИЧА з огляду на те, що в України немає жодних як економічних, так і політичних інтересів в Абхазії та Південній Осетії.

«Відчувається, що заяви В.ЯНУКОВИЧА зроблені лише на догоду російському керівництву. Більше того, виглядає дивно і неприродно, коли лідеру великої партії, двічі прем’єру 46-мільйонної європейської країни телефонує якийсь шостий клерк із кабінету десь на нижніх поверхах Кремля і дає розпорядження, а той бере під козирок і рухає ініціативи, які йдуть проти інтересів його країни. Така ціна дружби з Москвою, яка за 17 років так і не змогла змиритися з нашою незалежністю і суверенітетом», - переконаний І.КРІЛЬ.

Він висловив упевненість, що, «у свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО веде «відчайдушну» боротьбу проти газових посередників з одного боку, а з іншого - в інтересах російського "Газпрому" провалює газові контракти для України у Лівії, відмовляє у розробці чорноморських газових родовищ компанії Vanco, а також лобіює транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» у вигідному для Росії напрямку».

І.КРІЛЬ вважає, що такі кроки спрямовані проти енергетичної безпеки України та на її залежність від поставок енергоносіїв від російських газових монополістів.

«Подвійні стандарти Ю.ТИМОШЕНКО проявляються і у відношенні до Грузії. Якщо рік тому вона безапеляційно підтримала СААКАШВІЛІ в його неоднозначній боротьбі із грузинською опозицією, то її нинішнє красномовне мовчання пов‘язане лише із страхом потрапити в немилість до господаря Кремля» - переконаний він.