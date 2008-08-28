Тимошенко про пожежу, кримінальну справу й незалежну експертизу

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв`язку з пожежею на об`єктах 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України поблизу міста Лозова Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

«Уряд звернувся з листом до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальну справу за фактом виникнення пожежі і, за нашими даними, Генпрокуратура таку справу порушила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр не уточнила статтю, по якій кваліфікується порушення даної кримінальної справи. «Буде проводиться розслідування в установленому порядку, і точнішу інформацію можна буде одержати в ГПУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд також звернувся з відповідними листами до СБУ, МНС і Держгірпромнагляду з проханням провести незалежну експертизу можливих причин і джерел виникнення пожежі. «Ми намагаємося з трьох незалежних джерел одержати чітку інформацію про те, що стало причиною, джерелом, і, власне, про відповідальних, тих, хто своєю недбалою роботою допустив такі наслідки», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у разі визначення винності тих осіб, які порушили техніку безпеки, або іншими своїми діями спровокували виникнення пожежі, вони понесуть відповідальність.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в найближчі години на місце події вилетять міністр МНС Володимир ШАНДРА, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ і перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.