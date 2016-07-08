НАТО не буде переглядати політику відкритих дверей - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, це випливає з відповіді генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга у Варшаві перед початком саміту НАТО на запитання про "сигнали" деяких членів Альянсу переглянути рішення Бухарестського саміту стосовно перспективи членства України та Грузії.

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"На цьому саміті буде присутня Чорногорія, тому що вона зараз у процесі приєднання до Альянсу, бере участь у всіх наших засіданнях і буде повноцінним членом тоді, як тільки всі члени Альянсу ратифікують протокол про вступ. Я це кажу тому, що цей саміт знову покаже і доведе, що двері НАТО залишаються відкритими", - заявив він.

За словами Столтенберга, Альянс працює з Грузією та Україною "як з близькими партнерами".

"Якщо говорити про Україну, то наразі вони фокусуються на реформах, і вони заявили, що зачекають із заявкою до того, як вони просунуться вперед у процесі модернізації та реформуванні сектора оборони", - пояснив позицію України генсек Альянсу, наголосивши, що НАТО "підтримує і надає політичну та практичну допомогу".

"Що залишається незмінним, так це фундаментальний принцип, що кожна держава має право обрати свій власний шлях. І це стосується Грузії та України. Якщо Грузія чи Україна, чи будь-яка інша держава захоче бути членом НАТО, це вирішувати їм та 28 союзникам, ніхто більше не має права", - наголосив Столтенберг.