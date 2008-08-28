Ставнійчук не бачить збігу в позиціях Ющенка і Януковича

Заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді і у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК відкидає закиди щодо збігу позицій Президента і Партії регіонів у справі стосовно існування коаліції, яку нині розглядає Конституційний Суд України.

Про це йдеться у коментарі М.СТАВНІЙЧУК, текст якого обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Вона пояснила, що позиція Президента у питанні, яке сьогодні розглядає КС (тлумачення термінів «коаліція депутатських фракцій» і «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій») ґрунтується на таких підставах: коаліція формується за результатами виборів; коаліція депутатських фракцій формується саме фракціями як основними суб`єктами цього процесу; до складу коаліції повинна входити більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, Президент України вказує також на те, що донині, незважаючи на вимогу Конституції і низку рішень КС, парламент не затвердив законом Регламент Верховної Ради, в якому мають бути вирішені, серед іншого, питання організації діяльності коаліції і припинення діяльності коаліції. Ця позиція Президента була засвідчена у Конституційному Суді, і вона повною мірою співпадає з позицією народних депутатів України – представників від діючої коаліції.

«Стосовно закидів про те, що позиція Президента України співпадає з позицією Партії регіонів – я їх відкидаю абсолютно. У Конституційному Суді було наголошено, що до складу коаліції повинна входити більшість народних депутатів України від конституційного складу, і лише в цьому практично співпала позиція Партії регіонів і Президента України. Але потрібно зауважити, що це є чітка вимога частини 6 ст. 85 Конституції України», – наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Представник Президента у КС пояснила, що Конституційний Суд не є судом факту, а судом права. З огляду на це, всі пояснення у цьому суді мають даватися формально, сухо, з посиланням на конституційні норми і правове регулювання в цій сфері, правові позиції самого Конституційного Суду.

У цілому ж, коментуючи позицію глави держави у цьому конституційному провадженні, М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що Президент зацікавлений у наявності працюючого, повноважного парламенту. Вона також нагадала, що Президент доклав величезних зусиль для того, щоб у Верховній Раді була сформована демократична коаліція.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про загрозу визнання КС неконституційною діяльності діючої коаліції.

«Подання Партії регіонів про неконституційність діючої коаліції тільки почало розглядатися в Конституційному Суді днями. Відбулися публічні слухання, на яких були присутні представники ПР, представник президента Марина СТАВНІЙЧУК, представник Кабміну і представник Верховної Ради. На публічних слуханнях представники уряду й ВР дуже чітко зайняли позицію, відповідну Конституції, – сьогодні в коаліції 228 депутатів і вийти з неї може тільки фракція в цілому, але ми були здивовані, коли представник ПР пані ЛУКАШ і представник Президента пані СТАВНИЙЧУК зайняли абсолютно однакову позицію й доводили, що коаліції немає, оскільки вийшли двоє депутатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що позиція Партії регіонів пояснюється бажанням зруйнувати демократичну коаліцію. Водночас, на її думку, незрозумілою залишається позиція представника Президента М.СТАВНІЙЧУК, яка аргументувала, що демократичної коаліції не існує. «Це є ще одним свідоцтвом того, що демократичну коаліцію розвалює персонально Президент», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила стурбованість, що нинішній склад КС найближчим часом може оголосити рішення про неконституційність діючої коаліції.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції. Зокрема, 105 народних депутатів України звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.