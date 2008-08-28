У Києві судитимуть вчительку, яка роздавала гроші на виборах

Прокуратурою Голосіївського району Києва направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням вчительки однієї з шкіл Голосіївського району, яка у травні 2008 року під час виборів Київського міського голови і депутатів Київради проводила незаконну агітацію на підтримку одного з політичних блоків, видававши громадянам по 150 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, загалом для підкупу жінка використала понад 4 тис. грн. За кожного “підкупленого” виборця вона повинна була отримати 25 грн.

Кримінальну справу було порушено за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Санкцією зазначеної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років.