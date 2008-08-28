Ющенко наказав Тимошенко забезпечити "принцип взаємності" з ЄС
15:02, 28 серпня 2008Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.
Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з Указом, Кабінет міністрів України має вивчити у місячний строк питання одержання віз громадянами України для в`їзду до держав - членів Європейського Союзу, транзитного проїзду територією цих держав та внести за результатами вивчення пропозиції щодо забезпечення урахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів Європейського Союзу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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