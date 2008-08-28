У Ющенка натякають на відновлення візового режиму з певними країнами ЄС

У Секретаріаті Президента України не виключають як крайній засіб можливості відновлення візового режиму з певними країнами Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови СП Андрій ГОНЧАРУК, коментуючи Указ президента України «Питання регулювання режиму взаємних поїздок громадян України та держав - членів Європейського Союзу».

А.ГОНЧАРУК констатував, що, на жаль, сьогодні не працює базовий принцип міжнародного права – взаємність – у регулюванні візового режиму між Україною та ЄС. Він навів статистичні дані, відповідно до яких в’їзд на територію України громадян країн ЄС у два рази збільшився, у той час як кількість українців, які виїжджають за кордон, зменшується.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, викликає тривогу також те, як оформлюються візи для українців у деяких посольствах країн ЄС. Зокрема, у деяких посольствах вимагають документи, які не передбачені угодою про спрощення візового режиму. З цього приводу А.ГОНЧАРУК зауважив, що Україні дуже не хотілося би вдаватися до таких крайніх заходів як відновлення візового режиму, однак, якщо не вдасться вирішити це питання дипломатичними каналами, то теоретично можна говорити про відновлення візового режиму з певними країнами ЄС.

Він також не виключив, що під час самміту Україна-ЄС країнам ЄС буде переданий аналіз ситуації, що склалася з видачею віз українським громадянам. «Хотілось би, щоб наші партнери неупереджено сприйняли цю інформацію і по своїм дипломатичним каналам дали відповідні вказівки своїм службам», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом, Кабінет міністрів України має вивчити у місячний строк питання одержання віз громадянами України для в`їзду до держав - членів Європейського Союзу, транзитного проїзду територією цих держав та внести за результатами вивчення пропозиції щодо забезпечення урахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України і держав - членів Європейського Союзу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

9 вересня у французькому місті Евіан відбудеться самміт Україна-ЄС.