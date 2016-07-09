Польський президент зустрівся із Савченко

Про це повідомляється у Twitter Канцелярії президента Польщі.

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Нагадаємо, у Варшаві в рамках саміту НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. В засіданні брала участь і народний депутат України Надія Савченко. За підсумками засідання Комісії було прийнято спільну заяву.