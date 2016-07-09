Польський президент зустрівся із Савченко
17:50, 09 липня 2016Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда в рамках саміту НАТО у Варшаві зустрівся з народним депутатом України від фракції ВО "Батьківщина" Надією Савченко.
REUTERS
Про це повідомляється у Twitter Канцелярії президента Польщі.
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Нагадаємо, у Варшаві в рамках саміту НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. В засіданні брала участь і народний депутат України Надія Савченко. За підсумками засідання Комісії було прийнято спільну заяву.
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