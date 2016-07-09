Лідери НАТО та України вимагають від Росії скасувати анексію Криму - заява

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, яке пройшло сьогодні у Варшаві в рамках саміту Альянсу.

"Нагадуючи про заяву Комісії Україна-НАТО, ухвалену на саміті у Вельсі 4 вересня 2014 року та на рівні міністрів закордонних справ 11 травня 2015 року в Анталії, ми закликаємо Росію скасувати свою незаконну і нелегітимну самопроголошену "анексію" Кримського півострова, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати", - йдеться в заяві.

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Лідери Комісії Україна-НАТО заявили, що "особливо стурбовані переслідуванням і дискримінацією кримських татар та інших членів місцевих громад". "Ми вкотре вимагаємо від де-факто російської влади вжити необхідних заходів для вирішення проблеми з погіршенням ситуації у сфері прав людини в Криму та для забезпечення безпеки, прав і свобод усіх осіб, що проживають на півострові", - йдеться в документі.

У заяві також міститься вимога дозволити міжнародним моніторинговим структурам "виконувати свою найважливішу роботу в цілях захисту прав людини".

"Ми засуджуємо тривале і широкомасштабне нарощування військових потужностей Росією в Криму і стурбовані російськими зусиллями та заявленими планами щодо подальшого нарощування військової потужності в Чорноморському регіоні, що в подальшому буде мати наслідки для стабільності в регіоні", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.