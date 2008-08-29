Українські діти чутливі до абсурду в політиці (дослідження)

Українські діти не сприймають популізму і позбавлених змісту гасел політиків.

Про це йдеться у переданому УНІАН, спеціальному дослідженні Інституту Горшеніна «Майбутнє України очима дітей».

Загалом експерти Інституту дійшли висновку, що загальну оцінку дітьми сучасного політикуму можна сформулювати цитатою з твору одного учня: «Почати треба з того, що розповісти політикам, як слова заміняти діями».

Коментуючи отримані результати експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА зазначила, що діти до політикуму ставляться негативно або нейтрально. За її словами, діти підозрюють владу у корисливих мотивах. «Як і минулого року, вони яскраво демонструють неприйняття популізму і позбавлених змісту політичних гасел. І взагалі, сучасні українські діти не сприймають слова окремо від дії та чітко фіксують розрив між словами та діями політиків. Вони вкрай чутливі до абсурду та відсутності змісту і дорікають всім без винятку політикам за «несерйозність», - зазначила В.САВОСТЬЯНОВА.

Зокрема, десятикласник з міста Херсон вважає, що, по-перше, потрібно «щоб політичні сили вгамувалися і у Верховній Раді був порядок, адже це – початок порядку в Україні. Щоб у містах навели порядок та вулиці були в світлі. Але і люди повинні поважати Україну».

З ним згоден учень із Дніпропетровська: «Щоб представники влади перестали битись та почали поважати людей». А шестикласниця з Миколаєва додає: «Якщо б вони (політики) не кидали слова на вітер, ми б стали жити, як в раю».

Експерти Інституту Горшеніна, узагальнивши відповіді дітей на запитання: «Якою має бути Україна через 10 років, щоб ти міг нею пишатися?» отримали такі дані: в 21,3% творів українські учні відповіли, що в Україні має покращитись екологічна ситуація, майже кожен п’ятий (18,2%) вважає, що для цього Україна має стати економічно розвиненою, майже стільки ж дітей (17,2%) вважають, що їх Батьківщина має стати провідною державою у світі, трохи менше (16,3%) – що Україна має стати загалом набагато кращою, а 14,7% майбутніх виборців уважають, що потрібно покращити роботу органів державної влади.

Довідка. Дослідження «Майбутнє України очима дітей» проводив Інститут Горшеніна з 8 по 12 серпня 2008 року на базі Міжнародного дитячого центру «Артек». У рамках дослідження дітьми було написано 1 тис. 611 творів із відповідями на запитання про те, яким вони бачать майбутнє України. У дослідженні брали участь діти 10-16 років, вихідці з різних соціальних прошарків, представники усіх областей України. Обробка результатів здійснювалася методом контент-аналізу та якісного вивчення текстів дитячих творів.