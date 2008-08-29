Фракція КПУ наполягає на визнанні Південної Осетії та Абхазії

Фракція КПУ зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, відповідно до принципів ООН кожна нація має право на самовизначення, і таке право має визначати народ, а не міжнародна спільнота.

П.СИМОНЕНКО також зауважив, що фракція КПУ вимагатиме розгляду на сесії парламенту питання щодо дій України під час конфлікту у Південній Осетії. За його словами, фракція КПУ вважає дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА такими, «що не відповідають інтересам України». «Ми пропонуємо по суті розпочати процедуру імпічменту Президента України», - наголосив лідер комуністів.

За його словами, також фракція КПУ пропонує створити спеціальну парламентську комісію, яка б розслідувала, куди продавалася українська зброя.