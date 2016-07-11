Клімкін: інтеграції квазіросійського протекторату на Донбасі в Україну ніколи не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

"По-перше, в глухий кут реально зайшли не Мінські домовленності. Ми маємо проблему з небажанням Росії виконувати будь-які домовленості у безпековій сфері. Росія це робить абсолютно свідомо для того, щоб в результаті створити квазіросійський протекторат на Донбасі, і намагатися цей квазіросійський протекторат інтегрувати за своєю логікою назад в Україну, як ми її розуміємо, щоб таким чином її зруйнувати", - пояснив Клімкін.

Читайте такожШлях в нікуди: Клімкін розповів про наслідки легітимізації бойовиків на Донбасі

"Усім зрозуміло, що цього ніколи не буде", - додав міністр.

За його словами, можна говорити, що Росія блокує виконання Мінських угод.