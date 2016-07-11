Клімкін: інтеграції квазіросійського протекторату на Донбасі в Україну ніколи не буде
Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Мінські домовленості не заходили "в глухий кут".
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.
"По-перше, в глухий кут реально зайшли не Мінські домовленності. Ми маємо проблему з небажанням Росії виконувати будь-які домовленості у безпековій сфері. Росія це робить абсолютно свідомо для того, щоб в результаті створити квазіросійський протекторат на Донбасі, і намагатися цей квазіросійський протекторат інтегрувати за своєю логікою назад в Україну, як ми її розуміємо, щоб таким чином її зруйнувати", - пояснив Клімкін.
Читайте такожШлях в нікуди: Клімкін розповів про наслідки легітимізації бойовиків на Донбасі
"Усім зрозуміло, що цього ніколи не буде", - додав міністр.
За його словами, можна говорити, що Росія блокує виконання Мінських угод.