Луценко похвалив вибір американських демократів

Міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що кандидатура Барака ОБАМИ (у президенти США) може бути кращою для України, оскільки це додасть логіки міжнародній політиці США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав під час перебування у Денвері, де він бере участь у Форумі міжнародних лідерів, організованому Національним демократичним інститутом у рамках загальнонаціонального з’їзду Демократичної партії США.

«Можливо, перемога демократичного кандидата (на виборах Президента США) буде означати більшу колегіальність прийняття міжнародних рішень і мене це тішить, бо,як сьогодні сказала Мадлен ОЛБРАЙТ, авантюри людей, які ідуть самі по собі, не звертаючи на інших увагу, не є добрими для будь-якої країни, а особливо для України, яка знаходиться на шляху певного протистояння між європейськими (західними) демократіями і Російською Федерацією», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв’ю «Голосу Америки».

Тому, переконаний він, для України заяви демократів про більшу колегіальність та більше союзництво при прийнятті будь-яких рішень є дуже вигідними. «Мені це імпонує», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.