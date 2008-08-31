Тимошенко: кожного політика варто б відправити на пару тижнів у шахту

Прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО привітала співвітчизників з Днем шахтаря.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Кілька місяців тому я спустилася у забій. Сказати, що я була вражена, - нічого не сказати. Це був шок від побаченого, від усвідомлення того, у якому пеклі Ви працюєте та видобуваєте українське вугілля”, - зокрема йдеться у привітанні.

При цьому прем’єр висловила переконання, “що кожного українського політика, міністра варто було б відправити на пару тижнів в шахту, щоб вони відбійним молотком видобули свою тонну вугілля”. “Може, тоді в нашій країні навчаться поважати працю шахтаря та віддаватимуть належне Вашій галузі – галузі номер один в Україні! Адже, завдяки гірникам, видобутому Вами вугіллю, наша Батьківщина може отримати справжню енергетичну незалежність”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зазначивши, що сьогоднішнє професійне свято “це - лише один день у календарі”, прем’єр-міністр запевнила, що хоче, щоб шахтарі знали, що наш уряд докладе усіх зусиль для того, щоб вони “щодня, щохвилини, а не декілька разів на рік - від випадку до випадку - відчували турботу держави”. “Такий негативний підхід до галузі, який практикувався в усі попередні роки незалежності нашої країни, я обіцяю припинити. Ми повернемо престиж шахтарській праці, а зарплату гірників зробимо гідною – праця українських шахтарів має бути на європейському рівні, адже чорне золото продається за світовими цінами”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши: “Ми відновимо справедливість!”.