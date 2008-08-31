Яценюк обіцяє власним коштом побудувати стелу загиблим шахтарям

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє за власний кошт побудувати в місті Червонограді на Львівщині стелу за загиблими шахтарями. Про це він заявив сьогодні у Червонограді під час заходів з відзначення Дня шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ця стела мала бути споруджена вже давно. При цьому він висловив сподівання, що за півроку в Червонограді з’явиться відповідна споруда.