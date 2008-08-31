Яценюк: фактично розпочнеться президентська кампанія
Новий політсезон буде агресивним
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що новий політичний сезон, який розпочнеться з відкриттям третьої сесії ВР, буде достатньо агресивним. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття студентського комплексу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ЯЦЕНЮКА, фактично розпочнеться не тільки новий політичний сезон, а й президентська кампанія.
“Від такого сезону дуже легко очікувати надмірної агресивності, тяжких баталій, навряд чи системних реформ, але при всьому цьому я переконаний, що це ті демократичні перетворення, які потрібні українській державі”, - сказав спікер.
Він упевнений, що новий політичний сезон буде дуже цікавим, інтенсивним і видовищним. “Основне, щоб він був результативним”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.