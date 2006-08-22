Аскольд Лозинський може постраждати за ”інтереси Москви”

Президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ не бачить жодних юридичних підстав для того, щоб заборонити йому в’їзд в Україну та оголосити персоною нон-грата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи заклик Союзу православних громадян України до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА заборонити А.ЛОЗИНСЬКОМУ в`їзд в Україну.

Союз православних громадян України у своїй заяві вимагав від прем`єр-міністра “заборонити в`їзд в Україну голові Всесвітнього конгресу українців громадянину США Аскольду ЛОЗИНСЬКОМУ та оголосити його персоною нон-грата", за, згідно із твердженням авторів документа, "публічну образу віруючих Української православної церкви”, коли А.ЛОЗИНСЬКИЙ на IV Всесвітньому форумі українців у Києві 18 серпня заявив, що “Українська православна церква - це організація, що проводить у життя виключно інтереси Москви, а не Бога".

На думку А.ЛОЗИНСЬКОГО, усі сказані ним слова є правдою, і тому лише в суді опоненти мають можливість довести зворотнє.

За його словами, він не знає, як В.ЯНУКОВИЧ реагуватиме на цю заяву, але “був би в шоці, якби Кабінет Міністрів прийняв заяву, що ЛОЗИНСЬКИЙ є персоною нон-грата”.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ наголосив, що у червні 2006 року звернувся з проханням до Міністерства закордонних справ України дати дозвіл йому як громадянину США на постійне проживання в Україні. Він підкреслив, що після надання такого дозволу він не може бути оголошений персоною нон-грата.